Column Martelin­gen in Oeganda maar de ambassa­deur kijkt de andere kant op

Het is voorjaar 1998. Mirjam Blaak, een Nederlandse vrouw die in de Oegandese hoofdstad Kampala woont, geeft een feestje in haar weelderige tuin. Omdat ik er op reportagereis ben, is ze zo vriendelijk mij uit te nodigen. De sfeer is zonder meer vrolijk en daar is alle reden toe want het gaat goed met Oeganda en de gastvrouw is daar zeer bij betrokken.