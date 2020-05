Waarom - helaas - straks met corona ook onze saamhorigheid verdwijnt

opinie Jongeren gaan kapot aan de eenzaam­heid

20 mei De coronacrisis treft vooral oudere mensen met ‘onderliggend lijden’. Oké, iedereen kan het krijgen. Maar voor deze groep is het pas echt gevaarlijk. Zij moeten worden beschermd. Bovendien mag de druk op de gezondheidszorg niet te hoog oplopen. En daarom worden (terecht) drastische maatregelen genomen. Van die maatregelen hebben we allemaal last. Maar voor een grote groep jongeren die, net als ikzelf, niet zo lekker in hun vel zitten, begint de ­situatie echt nijpend te worden. En daar is niet genoeg aandacht voor.