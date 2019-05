Waarom houdt Marco Kroon niet eens een tijdje zijn mond?

Ik vermoed namelijk dat de inmiddels wat sneue drager van de Militaire Willems-Orde niet zo tevreden is over de rol en de invloed van de media. Dat zie je vaker bij lieden die van hun sokkel vallen omdat ze toch wat minder hoogverheven zijn dan aanvankelijk de bedoeling was. Drugs, stroomstootwapen, verhaal over zijn ontvoering in Irak, wildplassen met carnaval, zijn mannelijkheid (want zo heet dat in nette media) tonen aan de verbaliserende agenten, kopstoot, schorsing: zo kennen wij Marco uit de krant.