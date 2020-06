Waarom is het suppen nu pas bedacht?

Bij suppen sta je rechtop op een surfplank en beweeg je je met slechts één peddel gracieus over het water. Twee aspecten zijn opmerkelijk. Waarom is het nu pas bedacht? Want het ziet er zo vanzelfsprekend uit. En: wat is het bijzonder dat er toch nog weer een nieuwe manier is om te varen. Er zijn al allerlei soorten boten en vlotten. Er zijn poenerige varianten als speedboten en waterscooters. In één geval is het zelfs gelukt om over het water te lopen, hoewel dat door ongelovigen wordt betwijfeld. Nu is er het suppen.