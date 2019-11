Waarom Italië klimaatlessen geeft en wij niet

opinie Zin en onzin van de Ziekenhuis Top 100

14 november Jaarlijks wordt door het AD een top 100 opgesteld van de topklinische - en streekziekenhuizen in Nederland. Die lijst roept elk jaar weer veel discussie op en niet ten onrechte. Bij zorgvuldige bestudering van de criteria blijkt er namelijk zoveel mis te gaan dat de lijst een volkomen slag in de lucht is.