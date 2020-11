Waarom je wél mag vinden dat iemand een nekschot verdient

opinie Wees behalve de luis in de pels, óók de brenger van hoop

20 oktober Het is ’s nachts en je ligt in bed. Een onbekend geluid haalt je uit je slaap en wanneer jij je ogen opent, slaan de hitte en de rook je in het gezicht. Je port snel je partner wakker, die slaperig en mopperend overeind komt. ‘Wat is er, schat?’ ‘Er is brand, lieverd. Laten we de boel snel blussen met emmers water.’ Je partner schudt zijn hoofd. ‘Dat kun je beter doen met een brandblusser, popje. En volgens mij moeten we gewoon maken dat we wegkomen.’ Dan rent je puberzoon al kuchend en met roet in zijn gezicht de kamer binnen. ‘Zeg, pap en mam. Hadden jullie niet veel eerder moeten ingrijpen? Heel mijn kamer is naar de klote!’