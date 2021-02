Waarom moet toch het landschap aangetast en verrommeld worden?

opinie Het private bezit van een kerk is niet heilig

21 januari Kerkgebouwen vertegenwoordigen altijd een gemeenschap, die veel breder is dan de gelovigen van de kerk zelf. Bij een herbestemming van een kerk komen deze betrokkenen onvoldoende in beeld. Sterker nog: in de systeemwereld van het huidige Brabant doet alleen het eigenaarschap ertoe. Terwijl delen en beheren van een kerk net zo belangrijk zijn. Een pijnlijke kwestie in Veldhoven is exemplarisch voor wat er in onze provincie regelmatig aan de hand is.