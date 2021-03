Waarom slechte kantoorkoffie soms beter is dan thuiswerken

Hij werkt voor een grote verzekeraar. 0,4 stond voor het aantal werkplekken per werknemer. Het was toekomstmuziek, want ook hij zat al een jaar 1,0 op 1,0 op zijn bovenkamer. Werkplekken. Ik had onlangs een dag doorgebracht op de verlaten redactie in Tilburg en het was onwezenlijk stil. Lege bureaus in een ruimte waar automatisch het licht uitging als ik te lang bewegingloos achter het scherm zat. Zou het ooit weer hetzelfde worden?