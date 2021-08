Waarom vocht Afghanistan niet (meer) voor de vrijheid?

Terwijl wij klagen over de zomer die ouderwets nat en koel is, lijkt in Afghanistan de winter in te treden. Ik zou er op deze plaats graag wat wijze woorden aan wijden, maar ik heb ze niet. Hoe meer ik nadenk over wat daar gebeurt, hoe meer ik me realiseer dat we zo veel niet weten. Jawel, ik heb er interessante verhalen over gelezen, zinnige programma’s over gezien en gehoord. Maar hoe meer ik las en hoorde, hoe groter mijn vragen werden.