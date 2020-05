Waarom wij vrij zijn op Hemelvaartsdag

Dus Kerstmis is de geboorte, maar zoiets als een kribbe vervaagt ook. Pasen is de verrijzenis. Ook geen populair begrip. Ik vond op internet een filmpje waarop Pasen wordt uitgelegd: Jezus klapt van binnenuit zijn eigen doodskist open en staat op met de vrolijke blik van: moet je kijken wie hier weer is! Ik vroeg me af waarom ze in zo’n filmpje niet uitgaan van een in de rots gehouwen graf, waar een steen voor is gerold. Want zo was het en nog gewikkeld in doeken ook. Dat alles blijkt een brug te ver.