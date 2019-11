Waarom wil iemand zo graag bij de Quote-500 horen?

Hij is met twee grote boodschappentassen vol ordners en mappen naar de Quoteredactie gegaan. Daar kreeg hij de kennelijk onthutsende mededeling dat hij met zijn 88 miljoen wel vermogend is 'maar simpelweg niet rijk genoeg'. Peter weer met zijn grote boodschappentassen terug naar Asten, waar hij de jobstijding moeilijk kan verwerken. Want Frans Huijbregts, de specerijenmagnaat uit Helmond staat er wel in, op een al wat krappe plek 493, met zo'n zelfde luizige 88 miljoen. Dat steekt. Eigenlijk is het in die Quotelijst vanaf 400 al behoorlijk behelpen, want dan zit je onder de 100 miljoen. Toch een beetje de B-categorie met wie de echte rijken niet graag in het openbaar worden gezien.