Ook onze knusse dierentuin Best Zoo heeft soortgelijke groeiambities en gaat fors uitbreiden. Ze willen net zo worden als de vele giga-dierentuinen in ons land. Zijn, as we speak, op giraffenzoektocht, hebben wombats besteld, verhuizen de ringstaartmaki's en halen de kamelen terug die ze een paar jaar geleden uitzwaaiden.

Waarom willen wij mensen toch altijd meer of groter en denken we dat dit beter is? Misschien ligt je charme juist in het kleinschalige of is het kneuterige helemaal jouw handelsmerk. Bijna zou ik dan ook willen zeggen: denk bij grootse plannen, veranderingsdrang of groeiambitie even goed na of het inderdaad een verbetering is. Misschien is het namelijk wel best zo.