Wat als de dialoog stokt?

Enkele meters van het wandelpad in Huis ter Heide stond een bankje. Een fiets ertegenaan, een meneer erop, verdiept in een kloek boek. Maar zo verdiept was hij niet of hij keek op toen wij langsliepen, zodat ik hem terloops ‘Goedemiddag!’ kon wensen. Dat bleek de opening tot een dialoog die er geen wilde worden. ‘Weet u dat u vervloekt bent?’, riep de man. ‘Vervloekt?’, zei ik. ‘Wie is ons hier aan het vervloeken in deze mooie natuur bij drie graden boven nul?’ ‘God zelf vervloekt u. Dat staat in dit boek, de bijbel.’ Ik wierp een vlugge blik op het boek. ‘Dat is de bijbel helemaal niet’, sprak ik wijsneuzig. Dat is een vertaling van de bijbel. En vertalers maken al eeuwen ruzie over de juiste vertaling van het eerste woord berê’shiet.’ ‘Niks berenshit, de Statenbijbel’, wist de man, ‘die geeft de beste vertaling.’ ‘Hoezo?’, vroeg ik nog uit pure beroepsdeformatie. ‘Hebt u ze allemaal vergeleken met de Hebreeuwse oertekst?’ ‘Nee’, bekende de man, ‘dat heeft God mij geopenbaard.’ Graag had ik nog willen weten welke taal God daarvoor gebruikt had, maar mijn lief – die wijzer is dan een generatie filosofen bij elkaar – wenste de man een nog nadrukkelijker ‘Goedendag’ dan ik al gedaan meende te hebben en troonde mij mee. ‘Je stond die man alleen maar academisch af te zeiken’, meende ze. Ze had gelijk.