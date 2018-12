‘Wat bezielt @brabantsdagblad om dit zo kritiekloos en groot te publiceren?’

Het opinieverhaal van Michiel Bienert over vaccineren veroorzaakte afgelopen dagen een klein stormpje. Bienert is econoom en coach bij ‘Leven vanuit het hart’. Hij betoogde in de donderdagkrant dat ouders alle reden hebben om te twijfelen over het laten inenten van hun kind. Met een geleend ­citaat parkeerde hij de hele farmaceutische industrie in het verdomhoekje: ‘Deze industrietak is crimineel: onderzoeksresultaten worden verdoezeld, bijwerkingen verzwegen, artsen omgekocht...’ De politiek doet veel te weinig; ouders kunnen zich maar beter achter de oren krabben, stelde hij.