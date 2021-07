Wat kan én moet betaald worden en wat juist niet?

opinie Nieuwe strafwet betekent een aanslag op de saamho­rig­heid

29 juni Komende donderdag, op 1 juli, wordt de Wet straffen en beschermen ingevoerd. Kern van de nieuwe wet is een enorme ingreep in de voorwaardelijke invrijheidstelling waardoor de gevangenisstraf extra wordt verzwaard. Het is populistische wetgeving die ons strafrecht nog inhumaner maakt.