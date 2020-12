Wat valt er toch te kiezen bij een herindeling?

Het jaar 2020 was een mooi jaar voor de verkiezingsliefhebber. De Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij de winnaar nog niet in het Witte Huis zit. De voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, waarbij partijprogramma’s en kieslijsten vorm krijgen. En of dat niet genoeg was, vond er een heus referendum plaats binnen Forum voor Democratie, waarbij Thierry Baudet met een ruime meerderheid de zeggenschap over zijn partij terugwon.