Wat volgt na co-ouderschap voor honden? Hamsters bijzetten in een familiegraf?

Jouw mening Maak het openbaar vervoer voor de laagste inkomens gratis

Gratis met het openbaar vervoer voor de laagste inkomens. Met dat plan willen PvdA en GroenLinks de ‘vervoersarmoede’ terugdringen. Sinds de coronapandemie vervielen veel buslijnen in steden maar vooral ook in het buitengebied. De politieke partijen willen de kaalslag in het openbaar vervoer te lijf gaan; te veel kwetsbare groepen in de samenleving komen nu in de knel te zitten. Laat de hogere inkomens wat meer belasting betalen, dan kunnen de kosten voor dit experiment worden gedekt. Is dit een goed plan?