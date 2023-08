Wat weten voetbalsters nog van napalmoorlog of van de Apartheid?

Lezersbrieven Mening | Discussie over genderneu­tra­le toiletten kent vele kanten

Marianne Driessen, voorzitter van ‘Voorzij, maakt zich sterk voor het behoud van separate toiletten voor vrouwen in openbare ruimten [BD 18 juli; ‘Met een gerust hart naar het toilet’]. Ze wijst erop dat 80 procent van de ondervraagde vrouwen een onveilig gevoel en gebrek aan privacy ervaart in toiletruimten waar de bekende sekse-gerelateerde pictogrammen ontbreken. Om die reden heb ik de irritatie en verwarring bij bezoekers van toiletten in concertgebouw TivoliVredenburg te Utrecht diverse malen waargenomen. Bovendien, zo stelt ze, speelt ook de religie een rol waarbij het verblijf van personen van ongelijk geslacht in één ruimte niet is toegestaan. Holly Lawford-Smith, radicaal feministe, als politiek filosoof verbonden aan de universiteit van Melbourne en auteur van Gender-critical feminism, pleit in een interview met NRC voor erkenning van transgender personen, maar verwerpt het idee dat mensen ‘echt’ kunnen veranderen van geslacht. Ze wijst erop dat de non-binaire geslachtsregistratie op de geboorteakte en in het paspoort gevolgen heeft voor de deelname aan sport, de toegang tot toiletten en de plaatsing in gevangenissen. Gabriele Kuby, Duits socioloog, schreef over de genderdysforie een belangwekkende en kritische studie met de titel De seksuele revolutie. Kuby vindt het merkwaardig dat enerzijds het geslacht van een mens geacht wordt flexibel en veranderlijk te zijn, anderzijds geldt iedere non-heteroseksuele oriëntatie als een onveranderbare identiteit! Verder stelt ze dat de subjectieve intensiteit van gevoelens blijkbaar tot basis wordt van rechten en voorrechten voor een zeer kleine minderheid, in Duitsland slechts 0,01 procent, met grote gevolgen voor de samenleving.