We laten jongeren die acuut hulp nodig hebben nog steeds bungelen

Column De asbestmaf­fia verzilvert de onwerkelij­ke angst

30 juni De geliefde van een vriendin van ons is gestorven door asbest. Hij had er in de bouw mee gewerkt toen de echte gevaren niet bekend waren. Maar als je asbest gewoon heel laat, is er niets aan de hand. Daarom erger ik me aan de onwerkelijke asbestangst die de Nederlandse asbestmaffia heel succesvol aan het verzilveren is.