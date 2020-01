Het ging over de pensioenen en over het feit dat ze er al tien jaar geen cent bijgekregen had. En dat terwijl ze steeds overal leest dat er ongelofelijk veel geld in de pensioenpotten zit. ‘Waarom krijgen wij daar dan niets van?’, vroeg ze zich af. ‘Ik krijg steeds meer moeite om de week rond te komen. Een uitje of een kopje ­koffie buiten de deur? Ik heb er geen geld meer voor. Nee, we worden door onze eigen overheid ­bedonderd.’