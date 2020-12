We zijn met te veel voor Kerst en dus allemaal alleen

Ik hink een beetje op twee gedachten, wat betreft Kerstmis dit jaar. Alsof ik met één been aan de linkerkant van die felwitte streep door het Osse centrum loop, en met het andere been aan de rechterkant. Heerlijk dat er geen kerstgedoe is, geen gestress met koken en reizen, met familie ver weg waar je heen moet, die rekent op jouw nagerecht, liefst zestien porties, in een kerstige jurk. Gewoon thuis op de bank, pannenkoeken, heel veel spelletjes en films, en alleen af en toe gestoord door een Hercules die met zijn grijze buik over de nok van het dak raspt.