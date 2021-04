Column Is de nepreiger een voorbode van de plastic tauros?

11 april Ik heb het even voor u gecheckt; maar hij is echt nep. De reiger die op het grote bouwbord zit bij Vorstengrafdonk - langs de Weg van de Toekomst, zoals de N329 vroeger heette - hield me drie keer voor de gek, al twijfelde ik bij de derde keer al. Het is een té mooi exemplaar, niet zo’n schrale harrie die je weleens ineengedoken langs een slootje ziet zitten en die er altijd uitziet alsof hij een kater heeft. Of teveel kleine slecht opgevoede kinderen. En hij zat drie keer op precies dezelfde plek.