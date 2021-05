Weet u wat het is, mevrouw: grote schepen keren langzaam

Hij was eigenlijk siermetselaar. Kon de práchtigste middeleeuwse kerken restaureren. Niet zoals een gewone metselaar die stenen stapelt, mevrouw, maar met prachtige randjes, en hoekjes en krulletjes. Nét zo mooi als in de veertiende eeuw, en daarom belden ze hem ook altijd. Maar ja, de druk van het bedrijfsleven kon hij niet aan. Dus nu werkt hij bij de werkvoorziening. Heel ander werk. Het deed hem wel verdriet, vooral als hij langs een kerk kwam, maar je kon beter iets doen dan niets, dan was je nog verder van huis. Hij zong wel heel hard tijdens het werk. En váls, mevrouw, váls!



De twee collega’s van de werkvoorziening waren elkaar net tegengekomen. De een aan het werk, de ander niet, ze hadden een hele tijd staan kletsen. Om zijn gedachten op een rijtje te zetten, besloot de man in het oranje dat hij wel een rookpauze verdiend had.