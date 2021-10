Weg is Ruud, weer een drammer minder

We zetten chrysanten in de warmte, maar mensen in de kou

7:21 Mijn moeder heeft mij nogal straf opgevoed als het gaat om energieverspilling. Wat er op jonge leeftijd ingepompt wordt, gaat er nooit meer uit. Dus lopende kranen, open koelkasten of wijd open deuren in de winter, het drukt allemaal op mijn interne paniekknop. Als ik het tenminste in de peiling heb. Want soms geldt de wet van Johan Cruijff: je gaat het pas zien als je het door hebt.