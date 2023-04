Welk barbaars gerecht bevat nou drie complete bollen knoflook?

Jouw mening Stelling | TikTok moet landelijk worden verboden

Het uit China afkomstige socialemediaplatform TikTok is al langer in opspraak omdat het privacygevoelige gegevens zou doorspelen aan de Chinese overheid. Ambtenaren moesten de app al verwijderen. In de Tweede Kamer roepen partijen op om het in ieder geval daar niet te gebruiken. Nu gaat ook de VVD haar account met zo’n 100.000 volgers verwijderen.