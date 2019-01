Welke klimaatmaatregel zorgt voor de luidruchtigste opwinding?

40.000 euro om Til­burg-sel­fies te maken

23 januari Je hebt zojuist een gezellig bosje bloemen bij ’t Boeketje op het Pieter Vreedeplein gekocht of een paar nieuwe sportschoenen bij de Decathlon. Buiten denk je: verrèk, wat is dat nou toch? Want daar staat ineens een gruwelijk groot en lelijk betonnen blok, waar de letters T zijn uitgehakt. Binnenin staat de slogan ­‘Tilburg, je bent er’. Alsof je dat nog niet wist.