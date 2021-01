Welkom Biezenmortel, het dorp waar men tevreden is

Column Als die jongeren stookau­to's kunnen regelen, kan de burgemees­ter ook wel een blusvlieg­tuig op de kop tikken

28 december In Veen hebben ze stookauto’s. Als die in lichterlaaie staat, komt de brandweer en die wordt belaagd en weggejaagd. Het is een oude traditie, die dit jaar uitbundiger in ere gehouden wordt dan anders, en waar meer volk op af komt dan anders. Want alles is anders.