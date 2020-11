Welkom in GRIEPSPUIT

In streetview kun je terugkijken. Zo is er een foto uit juni 2017, toen zou Jungle Book spelen in het Hoessenbosch Theater. Er hing een bordje om de tienduizendste inwoner te verwelkomen. Blijkbaar kwam de google-fotografeer-auto twee maanden later weer langs, want er is ook een foto waarop een bordje hangt met de lieve boodschap ‘Prettige Vakantie’.



Een jaar later, in juli 2018 hangt er weer een bordje met Prettige Vakantie. Een ánder bordje dan een jaar eerder, dus ze menen het nog steeds. En er staat iets over een blarenpost voor de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. Nou zijn blaren niet fijn, maar de Vierdaagse wel, en dat de Berghse EHBO eraan helpt het blareneuvel te verhelpen, dat is nou inderdaad iets om trots op te zijn.