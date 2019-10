Wenen om een bloem, in de knop gebroken

opinieIn een notenhouten kistje lag ze opgebaard. Mijn kleine nichtje. Een prinsesje in een hemelsblauw kleedje onder een wolk van kant. Kort na haar geboorte was zij overleden. In de parochiekerk van Esch was er een engelenmis. Na afloop liet mijn oom haar neer in de schoot van moeder aarde in de schaduw van de kerk die ik destijds wekelijks bezocht.