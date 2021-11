Werk aan de toekomst en omarm de onzekerheid

Een nieuwe lockdown light. Die hadden we niet zien aankomen. Of beter geformuleerd: die hadden we niet willen zien aankomen. Wij stonden in de startblokken om op 25 november een festival in Tilburg te organiseren met als thema: ‘onzekere zaken’. Ook voor ons was het schakelen toen bleek dat de besmettingen opliepen. Er gebeurde wel iets interessants: we werden uitgenodigd om onze eigen woorden in de praktijk te brengen en ons opnieuw te verhouden tot de oplevingen van onzekerheid die deze tijd zo kenmerkt. We hadden synchroon aan het fysieke festival al een digitaal programma ontwikkeld, waardoor de switch vanuit ons hybride programma snel gemaakt kon worden.