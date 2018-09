Wetenschap, de betrouwbaarste kaart van de wereld

opinie Onze universi­teit verdient een beter management

31 augustus Op 8 augustus stond op deze pagina’s een bijdrage van mijn collega Eric van Damme waarin hij schreef zich te schamen voor het bestuur van Tilburg University (TiU) omdat deze zich niet laat leiden door wetenschappelijk belang, maar door financieel belang. Daarna werd het stil, ook het College van Bestuur (CvB) van de TiU reageerde niet, maar hulde zich in stilzwijgen. Het is kenmerkend voor dit CvB. Het liefst zingt het lofzangen over zichzelf, maar zodra er kritiek op het functioneren of de visie van het CvB komt, trekt het zich zwijgend terug in zijn cocon en wacht af tot de storm voorbij is.