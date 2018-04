Wethouder Petertje moet alleen nog effe zijn mailadres aanpassen

Transparante oplichter

9 april Misschien is al het groeiende wantrouwen in de politiek een symptoom van een nog grotere behoefte aan transparantie. In die zin is het een prima idee van GroenLinks-voorman Dolf Warris om meer transparantie in de Osse formatie te vragen. Dat VDG en SP als de twee grootste partijen met elkaar in gesprek zijn over een nieuw college is logisch, maar dat dat volledig achter gesloten deuren gebeurt wringt bij sommige partijen.