Wie beschermt ons tegen die foeilelijke woontorens?

Onlangs nog stond in het Brabants Dagblad een paginagroot artikel over de bouw van drie 70 meter hoge woontorens, in de vorm van de cijfers 0, 1 en 3. In het artikel geeft wethouder Bas van der Pol enthousiast aan: ,,We hebben in Tilburg een goede slag te pakken en een beetje bravoure past daar bij.”