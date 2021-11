De mensonterende taferelen aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen zijn niet meer om aan te zien. Duizenden ontheemde gezinnen in de klauwen van een wrede tiran. ‘Maar die mensen hoeven helemaal niet te vluchten, ze willen hier alleen maar lekker leven’, weten op de televisie zwaar bepakte passanten in onze vrolijk verlichte winkelstraten. Het wrikt en schuurt alom: de asielzoekerscentra puilen uit terwijl hier de woningnood schrijnend is net als de sociale ongelijkheid. Maar veel vreemdelingenangst zit ook bij gegoede burgers wier meest nijpende probleem is dat een mooi scrabblewoord helaas niet past. Populistische kranten poken de onrust gaarne op met verhalen over vluchtelingen die een aangeboden huurhuis afwijzen omdat het niet naar wens is. Bij navraag ligt zoiets toch weer net iets anders. Feiten ontrieven de volksmenners.