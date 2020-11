Wie durft ‘out-of-the-box’ te denken?

COLUMN ‘Mooi hoor, de tunnel van Stappegoor, maar hoe moet dat ding gaan heten?’

10 oktober TILBURG - Mooi hoor. En hoog tijd, natuurlijk. Dat die tunnel er komt. Onder Ringbaan-Zuid door. Dat kruispunt bij het zwembad was levensgevaarlijk. Zeker als een van de rijpartijen door rood reed. Wat nogal eens gebeurde. Die ellende is straks verleden tijd. Voor fietsers althans. In december is alles klaar. Vol verwachting klopt ons hart.