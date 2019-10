Wie is er eigenlijk van God los?

Verdwaald tussen de vrolijke boeren verdween mijn chagrijn vanzelf

6 oktober Mijn afspraak was in zo’n ouderwets sjiek grachtenpand in Den Haag. En in mijn tas zat een voorstel om ook volgend jaar verder te gaan met onze Brabantse onderzoeksredactie. Die wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en dat zit aan de Haagse Koninginnegracht.