Wie is hier eigenlijk verstandelijk beperkt?

Column Had het Stintdrama niet beter ook in de Troonrede moeten staan?

21 september Het Stintdrama van Oss kwam niet voor in de Troonrede. Ik had dat ook niet verwacht. De koning spreekt vanaf zijn troon over plannen, goede voornemens en af en toe een ideologisch vergezicht. Een hartverscheurend drama met jonge kinderen past niet in dat rijtje. Want hoe je ook probeert het land veilig te maken, het wrede noodlot trekt zich daar niets van aan.