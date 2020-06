Wie polariseert er hier nu eigenlijk?

Henny Verhoeven en Jeannette van de Ven schrijven op 4 juni in deze krant: ‘Sinds corona heftig toeslaat wijzen diverse mensen met een beschuldigende vinger naar de veehouderij. Dit brengt angst en polarisatie, terwijl er in de afgelopen jaren juist al zoveel is onderzocht. Deze polarisatie was niet nodig’. Ze besluiten hun verhaal met: ‘De vooringenomen blik van sommigen werkt polarisatie in de hand. En dat gaat niemand helpen’.