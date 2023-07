Wie verlaat ’s nachts zijn warme bed voor het vrouwenvoetbal?

Column Waarom een redactie de verkiezin­gen veel sneller organi­seert

In ambtelijke kringen wordt klagelijk gesteund en gekreund dat de Tweede Kamerverkiezingen ‘al over vier maanden zijn’. ‘Een monsterklus!’ Alleen al in dat zorgelijke woord klinkt de afschuw door in de kalme wereld van de klerken. ‘De voorbereidingstijd is moordend kort’, zucht de belangenvereniging van ambtenaren.