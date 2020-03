Wij blijken toch een overheid nodig te hebben

Juf Linda mist de echte juffen nú al

20 maart ,,Zullen we dictee doen met de chg-woordjes, mama?” Ik kijk onze zoon van 7 aan: de wát!?,,Nou”, zegt hij: ,,dan zeg jij een woord en dan mag je niet horen of er een ch of een g in zit. En dan moet ik het tóch goed opschrijven.”