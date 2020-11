Wij hoeven geen gewetenloze koopman uit het Catshuis te verdrijven

Column Hoe de Brabantse justitie een verdachte dakdekker laat lopen

30 oktober Wellicht kunnen wij in deze benarde dagen de zinnen wat verzetten met een quizje. Ik kan alvast verklappen dat de uitslag nogal opvallend is. Hoofdpersoon is een Bossche dakdekker van 32 jaar die al een gevarieerd strafblad opbouwde. Hij is aangehouden wegens vermogensdelicten (een netter woord dan zwendel), voor inbraak en oplichting.