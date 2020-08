Wij willen een stem! Zeker over onze veiligheid

Column De eigen verantwoor­de­lijk­heid stort in elkaar

25 juli Tijdens de eerste coronagolf dachten optimisten dat eindelijk, eindelijk, de ideale mens was opgestaan. Verstandig, terughoudend, attent naar eenieder, respectvol en ga zomaar door. De maatregelen waren minder streng dan in landen waar de ideale mens nog even op zich liet wachten, in feite konden wij onszelf redden zonder overheid en premier Rutte was beretrots op ons, ‘u hebt het zelf gedaan!’