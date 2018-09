Willen helpen maar niet kunnen

Ik heb op vrijdagavond 21 september het programma van Rutger Castricum ‘De Hofbar’ gezien over verwarde mensen, waar drie voorbeelden werden gegeven van verward gedrag en de gevolgen op de omgeving. De een had mensen mishandeld en liep naakt op een balkon blokfluit te spelen, de ander had zijn flat in brand gestoken, nog een ander had de politie aangevallen en kwam met schotwonden in het ziekenhuis en daarna in een gevangenis terecht. Dit mede omdat er geen ggz-bed beschikbaar was.