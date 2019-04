Willen we wel echt verandering en zo ja, welke?

De uil van Minerva is komen aanzeilen op gure thermiek. Niettemin maakt de geweldige winst van het Forum voor Democratie ( FvD) duidelijk dat er ’n (grote) behoefte is aan vernieuwing, maar, geheel anders dan de FvD wenst, een verandering waar de burger bij is betrokken. De FvD stelt een vorm van referendum voor maar ik zie niet dat je hiermee de vernieuwingsdrang van de burger paait.