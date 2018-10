Wim Kok was nog niet dood of hij bleek een groot staatsman

opinie Je kunt in 1 jaar geen goede software-ontwikke­laar opleiden

23 oktober Een reguliere hbo-informatica opleiding is 4 jaar voltijds, een wo-informatica opleiding is 5 jaar. De beste software-ontwikkelaars in deze regio hebben na hun academische opleiding vaak nog de 2-jarige Professional Doctorate in Engineering (PDEng) Software Technology gevolgd. Kortom, minstens 4 jaar voltijds opleiding en in sommige gevallen 7 jaar.