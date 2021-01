‘Windmolens als hagelslag over het land’

Column De burger wordt bedot met heel veel inspraak over spoorla­waai

21 december Naarmate de overheid er meer aan is gelegen ons, burgers te bedotten, worden wij volgegoten met inspraak. Over alles mogen wij meepraten, en bij voorkeur ook over volstrekt onoplosbare dilemma’s. Zodat wij gaan snappen dat het zó ingewikkeld is dat het eigenlijk maar goed is dat wij er niets over te vertellen hebben.