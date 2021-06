Windmolens in Duurzame Polder: die komen er niet

BD Brabantse politiek: gisteren leek het nog waanzin, vandaag is het een redelijk alterna­tief

23 mei Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant. Op die dunne stelling was het bestuur van onze provincie afgelopen twaalf maanden gebouwd. Wat Forum-leider Thierry Baudet ook voor foute dingen zou doen of roepen op het Binnenhof, zijn Brabantse partijleden gebruikten dat zinnetje al bij voorbaat om geruisloos afstand van hem te nemen. Op die manier, hadden ze afgesproken, konden ze een salonfähige coalitiepartner zijn in het Brabantse bestuur.