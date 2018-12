Winnende Brabantfoto mijdt de harde realiteit en dat is mooi

COLUMN Even zijn we weer samen, ons groepje van vijf

12 december Echte vriendinnen, ruim 30 jaar. Na onze studie verloren we elkaar nooit helemaal uit het oog. Een voor een zien we nu Sarah. Vorige week de vierde van de vijf. Of ze zo'n bombastische opgeblazen pop in de tuin had? Ik denk van niet. Ze heeft het nodige (lees: onnodige) meegemaakt en viert nog steeds, maar met veel minder glans en sowieso heel ingetogen.