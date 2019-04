'Woeste grond' wordt nu gekoesterd als natuurgebied

Carla Kentgens schrijft restau­rants nooit de grond in (maar stiekem kan ze heel duidelijk zijn)

28 april Ze is expres met haar rechterkant naar de pilaar gaan zitten, ook al kijkt ze dan het restaurant uít. De blik op de drukke bar en de open keuken is mij vergund. Zo kan ze zelf discreet op haar kleine blocknote schrijven wat haar zintuigen waarnemen. Die zintuigen staan wijdopen. Geluid, geur, beeld, smaak, het komt allemaal samen en haar hoofd is een computer die registreert en meteen ook oordeelt. Doet de compositie op het bord recht aan de ingrediënten? Verrast de combinatie, zitten we fijn? Carla Kentgens is recensente voor onze krant. En ik mag vanavond mee. Als ik iets zinvols zeg, dan schrijft ze het op. Want ook wat de tafelgenoot vindt, telt.