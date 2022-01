Wonen doen we met elkaar, óók in een woningcrisis

Politici redden het niet, wij moeten aan de slag!

Het begin van een nieuw jaar is voor velen het moment voor goede voornemens. Door corona denkt u echter wellicht: ‘het klimaat, dat laat ik nu maar even aan de politiek over!’ Trap niet in die valkuil. Het is immers uw klimaatbijdrage die de doorslag gaat geven!

4 januari